In Lombardia calano ancora le terapie intensive: a Bergamo 173 nuovi positivi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi positivi (4,2%). I guariti/dimessi sono 3.345. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.487 (di cui 32.239 molecolari e 18.248 antigenici) totale complessivo: 8.773.329 – i nuovi casi positivi: 2.153 (di cui 120 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 669.980 (+3.345), di cui 4.956 dimessi e 665.024 guariti – in terapia intensiva: 781 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.589 (-138) – i decessi, totale complessivo: 31.994 (+85) I nuovi casi per provincia: Milano: 550 di cui 221 a Milano città; Bergamo: 173; Brescia: 367; Como: 146; Cremona: 89; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle(-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487 tamponi effettuati, sono 2.153 i(4,2%). I guariti/dimessi sono 3.345. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.487 (di cui 32.239 molecolari e 18.248 antigenici) totale complessivo: 8.773.329 – icasi: 2.153 (di cui 120 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 669.980 (+3.345), di cui 4.956 dimessi e 665.024 guariti – in terapia intensiva: 781 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.589 (-138) – i decessi, totale complessivo: 31.994 (+85) Icasi per provincia: Milano: 550 di cui 221 a Milano città;: 173; Brescia: 367; Como: 146; Cremona: 89; Lecco: ...

