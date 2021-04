Illycaffè diventa B Corp (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) – : è la prima azienda italiana del caffè a ottenere questa certificazione, assegnata alle organizzazioni che si impegnano a rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità e che operano in modo da ottimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità di riferimento e l’ambiente. L’etica e la sostenibilità sono parte del Dna di Illycaffè che fin dalla sua creazione si è posta l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. Nel 2019 ha rafforzato il suo impegno di stakeholder company, adottando lo status di Società Benefit e confermando la scelta di continuare a crescere operando in modo sostenibile per le comunità con le quali interagisce, inserendo l’impegno all’interno del proprio statuto societario. Essere sostenibili è una scelta che Illycaffè mette in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) – : è la prima azienda italiana del caffè a ottenere questa certificazione, assegnata alle organizzazioni che si impegnano a rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità e che operano in modo da ottimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità di riferimento e l’ambiente. L’etica e la sostenibilità sono parte del Dna diche fin dalla sua creazione si è posta l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. Nel 2019 ha rafforzato il suo impegno di stakeholder company, adottando lo status di Società Benefit e confermando la scelta di continuare a crescere operando in modo sostenibile per le comunità con le quali interagisce, inserendo l’impegno all’interno del proprio statuto societario. Essere sostenibili è una scelta chemette in ...

illycaffè sempre più sostenibile, diventa B corp Dopo aver conseguito lo status di Società Benefit nel 2019, illycaffè diventa ora la prima azienda italiana del caffè a ricevere la certificazione B Corp, riconosciuta alle imprese che operano secondo i più alti standard di performance sociale e ambientale, di ...

