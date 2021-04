Giffoni Valle Piana: Comune chiuso, dipendenti e sindaco in quarantena (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – Tutti i dipendenti ed il sindaco sono stati posti in quarantena. Rischia di allargarsi il caso dei contagi al Comune di Giffoni Valle Piana, ieri anticipato da questo giornale. Il Primo Cittadino, Antonio Giuliano, oggi dice: “Considerati i primi due casi, per sicurezza ho voluto che tutti i dipendenti comunali (una trentina, ndr) si sottoponessero al tampone molecolare presso l’Usca di Campigliano. Attendiamo il risultato, ognuno in quarantena domiciliare cautelativa”. Misura che riguarda anche i dipendenti provenienti da altri Comuni. Intanto le attività dell’Ente sono state sospese e il Palazzo di Città ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Tutti ied ilsono stati posti in. Rischia di allargarsi il caso dei contagi aldi, ieri anticipato da questo giornale. Il Primo Cittadino, Antonio Giuliano, oggi dice: “Considerati i primi due casi, per sicurezza ho voluto che tutti icomunali (una trentina, ndr) si sottoponessero al tampone molecolare presso l’Usca di Campigliano. Attendiamo il risultato, ognuno indomiciliare cautelativa”. Misura che riguarda anche iprovenienti da altri Comuni. Intanto le attività dell’Ente sono state sospese e il Palazzo di Città ...

Advertising

anteprima24 : ** #Giffoni Valle Piana: #Comune chiuso, dipendenti e sindaco in quarantena ** - radioalfa : Cocaina e hashish in casa, arrestato 54enne a Giffoni Valle Piana - salernotoday : Spaccio di cocaina e hashish, blitz a Giffoni Valle Piana: arrestato il pusher - occhio_notizie : Covid, tre nuovi centri vaccinali: due a Salerno e uno a Giffoni Valle Piana. In arrivo circa 50mila dosi di vaccin… - tvoggi : GIFFONI VALLE PIANA, DETETENEVA OLTRE 100 GRAMMI DI DROGA. 54ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI Trovato in possesso di… -