GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli verso Temptation island? La verità (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il pubblico tv è in trepidante attesa di assistere alla nuova edizione di Temptation island, di cui sono emerse in rete le prime indiscrezione, come la possibile partecipazione di due coppie nate al Gf vip 5, tra cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli . In merito a quest’ultima indiscrezione ha voluto pronunciarsi Giulia, in occasione di un’intervista inedita in cui non ha confermato né escluso la possibilità di prendere parte al format. Al momento, la modella è impegnata nei preparativi di un nuovo progetto web, che la vedrà nelle vesti di conduttrice. Che Giulia aspiri a tornare presto in tv? Andiamo a scoprire cosa ha dichiarato la diretta interessata. Temptation island, i Prelemi sono nel cast? La nuova stagione ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il pubblico tv è in trepidante attesa di assistere alla nuova edizione di, di cui sono emerse in rete le prime indiscrezione, come la possibile partecipazione di due coppie nate al Gf vip 5, tra cui. In merito a quest’ultima indiscrezione ha voluto pronunciarsi, in occasione di un’intervista inedita in cui non ha confermato né escluso la possibilità di prendere parte al format. Al momento, la modella è impegnata nei preparativi di un nuovo progetto web, che la vedrà nelle vesti di conduttrice. Cheaspiri a tornare presto in tv? Andiamo a scoprire cosa ha dichiarato la diretta interessata., i Prelemi sono nel cast? La nuova stagione ...

Advertising

fanpage : I tempi degli scontri al Grande Fratello Vip sono lontani? Giulia Salemi è stata ospite di Tommaso Zorzi nella prim… - BlusSolam11 : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - ilaria76404160 : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - Stefycr7 : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - colelildylbabs : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… -