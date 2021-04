Frontex avverte | “Con fine lockdown massa di clandestini verso l’Italia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Italia esposta a immigrazione clandestina e a rischio invasione con ladel. A lanciare l’allarme è, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. “Prevediamo che appena le misure restrittive anti Covid saranno allentate e si potrà, quindi, circolare più facilmente, unaimportante di migranti irregolari si rimetterà in viaggio per raggiungere l’Europa”. E’ l’avvertimento di Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di, in una intervista all’Agi. Inutile dire che nel mirino degli sbarchi ci sia come sempre: “In Italia flussi migratori in aumento” Leggeri, in questi giorni in missione nel nostro Paese – ha visitato il centro di formazione del corpo delle guardie costiere di ...