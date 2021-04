Flavio Briatore compie 71 anni, la festa con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan: tra i messaggi di auguri spiccano due nomi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Flavio Briatore compie 71 anni e festeggia in allegria con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Salta agli occhi la torta a quattro piani che celebra tutti gli obiettivi raggiunti da Flavio Briatore come business man. Ogni piano infatti è dedicato a uno dei locali che l’imprenditore ha aperto in giro per il mondo. Tra i traguardi, in bella vista, quello forse più importante: la famiglia. Al centro compare infatti l’immagine in “stile Simpson” di Flavio, Elisabetta e Nathan: il loro legame è indissolubile. Numerosi i personaggi famosi che gli hanno voluto fare gli auguri via Instagram, commentando le foto della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)71e festeggia in allegria con ilFalco e l’ex moglie. Salta agli occhi la torta a quattro piani che celebra tutti gli obiettivi raggiunti dacome business man. Ogni piano infatti è dedicato a uno dei locali che l’imprenditore ha aperto in giro per il mondo. Tra i traguardi, in bella vista, quello forse più importante: la famiglia. Al centro compare infatti l’immagine in “stile Simpson” di: il loro legame è indissolubile. Numerosi i personaggi famosi che gli hanno voluto fare glivia Instagram, commentando le foto della sua ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : A “Restart” ospiti il Ministro Giovannini e Flavio Briatore - infoitcultura : Flavio Briatore compie 71 anni: la storia di come è diventato ricco - infoitcultura : Flavio Briatore festeggia i 71 anni con Elisabetta Gregoraci e il figlio mai visti cos complici - infoitcultura : Flavio Briatore, una 'umile tortina' per il compleanno del figlio: la foto, senza parole - ansiaebestemmie : ho scambiato un attore di Leonardo per Flavio Briatore -