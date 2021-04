Fedele punge Gattuso | “Quanto confusione | il Napoli gioca con uno scoglio di Mergellina Bordate a De Laurentiis e su Cannavaro…”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non le manda di certo a dire Enricoche a Radio Marte punte. Il tecnico delviene difeso un po’ da tutti in questo momento. Vieri è stato uno degli ultimi a prendere le parti del tecnico, criticando pesantemente De. Maoffre un’altra chiave di lettura alla situazione dele dice: “Nel calcio bisogna trovare gli alibi e le giustificazioni. A volte ilperde le partite perda parte di tutti: sulla formazione, sui ruoli, sul modulo, una cosa che non si è mai vista. Ilnel paradosso dire con untore di contropiede (Osimhen) e unodi(Bakayoko) vince quando questi due non ...

Advertising

napolipiucom : Fedele punge Gattuso: 'Quanto ... -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele punge

Napolipiu.com

Il poeta si presenta, a sua volta, come discepolo: "O dei li altri poeti onore e lume, / ... esorta e sprona, difende Dante e lo, gli indica persino le anime con cui il viator deve parlare,...La Zanicchi , infatti, si è detta scettica sul percorso della Martani che si priverà di troppe cose per rimanerealle sue scelte e potrebbe non raggiungere l'obiettivo finale. La naufraga , ...Enrico Fedele opinionista ed ex dirigente è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli, di Gattuso e della sfida con l'Inter.Il freddo punge gli occhi. Li fa lacrimare due volte. Per il gelo che si insinua feroce, e per il risultato, al minuto 42 di Napoli/Udinese.