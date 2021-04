Dalla Spagna, la Juve offre un precontratto ad Aguero e attende risposta (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Juventus accelera per Sergio Aguero. La notizia è riportata stamani in Spagna dal quotidiano Sport, che rivela il forte interesse dei bianconeri, pronti a lottare con il Barcellona per mettere le mani sull’argentino. Aguero è in scadenza di contratto con il Manchester City e a fine stagione, in caso di mancato rinnovo, lascerà il club L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lantus accelera per Sergio. La notizia è riportata stamani indal quotidiano Sport, che rivela il forte interesse dei bianconeri, pronti a lottare con il Barcellona per mettere le mani sull’argentino.è in scadenza di contratto con il Manchester City e a fine stagione, in caso di mancato rinnovo, lascerà il club L'articolo

Advertising

ricpuglisi : Non vedo l'ora di commentarvi il Sacro Testo di @robersperanza, che giungerà dalla Spagna come i codici di Leonardo… - JoseCarlosRRuiz : I partiti di unità nazionale nella storia di #Cuba. Il #10aprile 1892, #JoséMartí fondò il Partito Rivoluzionario C… - CrisciGloria : RT @NatureItaly: Le foreste dalla Finlandia alla Spagna perdono le loro difese naturali contro vento, fuoco e parassiti. - Bianca34874951 : RT @Bett_Calcaterra: LA VOCE DALLA #SPAGNA ???? | LO SCENARIO DELINEATO DA #AS Follie da #Psg ????: «#lcardi ???? - #Kean ???? per #CR7 ????» #Cor… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna: c'è l'offerta della Juve per Aguero, sarà sfida con il Barcellona -