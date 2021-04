Covid: Bellanova, 'interrogazione Iv su vaccini in Puglia' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Il gruppo di Italia Viva al Senato con in testa il capogruppo Davide Faraone, ha presentato un'interrogazione al Ministro Speranza sulla situazione vaccini in Puglia". Lo scrive Teresa Bellanova in un post su Facebook. "In queste settimane si sono susseguite le notizie relative a una campagna vaccinale disorganizzata e caotica, non in grado di garantire le vaccinazioni secondo le priorità definite dal governo -prosegue la vice ministra, di Iv-. Abbiamo letto di vaccini fatti a chi non ne aveva diritto, mentre decine di cittadini fragili e anziani si vedevano cancellare le prenotazioni o non ricevevano alcuna risposta, o ancora, erano costretti ad attendere ore in coda o a viaggiare verso comuni distanti dal proprio per avere il vaccino. Le comunicazioni per la distribuzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Il gruppo di Italia Viva al Senato con in testa il capogruppo Davide Faraone, ha presentato un'al Ministro Speranza sulla situazionein". Lo scrive Teresain un post su Facebook. "In queste settimane si sono susseguite le notizie relative a una campagna vaccinale disorganizzata e caotica, non in grado di garantire le vaccinazioni secondo le priorità definite dal governo -prosegue la vice ministra, di Iv-. Abbiamo letto difatti a chi non ne aveva diritto, mentre decine di cittadini fragili e anziani si vedevano cancellare le prenotazioni o non ricevevano alcuna risposta, o ancora, erano costretti ad attendere ore in coda o a viaggiare verso comuni distanti dal proprio per avere il vaccino. Le comunicazioni per la distribuzione ...

