Cose da fare con un telefono Xiaomi appena acquistato

I telefoni Xiaomi hanno ormai un successo planetario sempre più evidente, al punto da poter vantare dei dati di vendita paragonabili a Samsung e Huawei (rimanendo sempre nel mondo Android). Il segreti di questo successo sono evidenti quando prendiamo per la prima volta in mano un telefono di questo produttore: essi si presentano veloci in qualsiasi situazione, comodi da utilizzare, con una personalizzazione molto curata e un rapporto qualità/prezzo difficilmente raggiungibile da altri produttori. Ma chi non ha mai usato uno Xiaomi prima d'ora potrebbe trovarsi con qualche difficoltà all'inizio, visto che l'esperienza Android è, per molti aspetti, completamente diversa dai sistemi che possiamo trovare su Samsung o su Huawei. Se anche noi siamo tra gli utenti che non riescono ad utilizzare subito al meglio uno Xiaomi, ...

