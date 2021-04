Coprifuoco a mezzanotte e riaperture: le ipotesi per maggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) riaperture dei ristoranti anche la sera e Coprifuoco a mezzanotte, le ipotesi per maggio. Queste alcune delle ipotesi che circolano in vista dell’incontro che si terrà giovedì 15 aprile tra Governo e Regioni. Le Regioni continuano a spingere per le riaperture, e anche al Governo ci sono ipotesi positive per il mese prossimo. Ma l’eterno scontro tra ‘rigoristi’ e ‘aperturisti’ continua. Ristoranti, attività culturale e palestre Procedere con le riaperture prima del 30 aprile, per ora, resta un’ipotesi improbabile. Le priorità per i governatori riguardano tre ambiti: la ristorazione, le attività culturali e le palestre. Le Regioni lavorano a un documento con cui, giovedì, chiederanno le riaperture dei ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)dei ristoranti anche la sera e, leper. Queste alcune delleche circolano in vista dell’incontro che si terrà giovedì 15 aprile tra Governo e Regioni. Le Regioni continuano a spingere per le, e anche al Governo ci sonopositive per il mese prossimo. Ma l’eterno scontro tra ‘rigoristi’ e ‘aperturisti’ continua. Ristoranti, attività culturale e palestre Procedere con leprima del 30 aprile, per ora, resta un’improbabile. Le priorità per i governatori riguardano tre ambiti: la ristorazione, le attività culturali e le palestre. Le Regioni lavorano a un documento con cui, giovedì, chiederanno ledei ...

Elutari : RT @mister_mister_w: Speranza ed il coprifuoco a mezzanotte a maggio. Hai rotto il cazzo - PierantoniFabio : RT @DiegoFusaro: La notizia buona è che il coprifuoco passerebbe dalle 22 a mezzanotte. La cattiva è che non si tornerebbe alla normalità e… - SamaRosa70 : RT @PescaraAndrea1: Ma che senso ha il coprifuoco a mezzanotte?Provate a fermarci,che visto il buio due legnate non si negheranno a nessuno - pasq97esposito : RT @DiegoFusaro: La notizia buona è che il coprifuoco passerebbe dalle 22 a mezzanotte. La cattiva è che non si tornerebbe alla normalità e… - alberto_gabb : Ma a cosa cazzo può servire il coprifuoco a mezzanotte oltre che a rompere i coglioni vado ai matti giuro -