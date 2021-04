Calcio | Belloni | ' Nessun interesse Lvmh sul Milan | da juventino dovrei dimettermi'

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LVMH - Belloni: “Nessun interesse sul Milan, da juventino dovrei dimettermi” - susydigennaro : RT @napolimagazine: LVMH - Belloni: “Nessun interesse sul Milan, da juventino dovrei dimettermi” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LVMH - Belloni: “Nessun interesse sul Milan, da juventino dovrei dimettermi” - apetrazzuolo : LVMH - Belloni: “Nessun interesse sul Milan, da juventino dovrei dimettermi” - napolimagazine : LVMH - Belloni: “Nessun interesse sul Milan, da juventino dovrei dimettermi” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Belloni

Metro

Su questo,è netto: "Per quanto riguarda il Milan, ormai mi sono esaurito nel cercare di smentire questa notizia, che ha attratto più attenzione di qualunque altra operazione abbiamo mai ...A disposizione : Van der Want, Cabras, Secci, Ladinetti,. Allenatore : Max Canzi. GIANA ... 36 visits today) Notizie Simili: L'Olbia batte il Lecco al Nespoli per 1 a 0, Serie C. ...Milano, 14 apr. (Adnkronos) - “Abbiamo fatto un’operazione molto grossa con Tiffany che abbiamo consolidato all’inizio di quest’anno. Quindi siamo molto concentrati nella crescita organica, abbiamo ol ...Lo ha detto Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo Lvmh , nel corso del Merger & Acquisition Summit organizzato dal Sole 24 ore. “Non abbiamo nessun interesse – ha aggiunto – per le questioni ...