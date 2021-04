Cagni: “Espulsione Ibrahimovic? Non c’è stata nessuna offesa” | News (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico Gigi Cagni, nell'intervento a TMW Radio, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic del Milan e dell'Espulsione contro il Parma Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico Gigi, nell'intervento a TMW Radio, ha parlato di Zlatandel Milan e dell'contro il Parma

Advertising

ylebio : Ridicoli, la squalifica non la annullano però!!! ?????????? - milansette : TMW RADIO - Cagni: 'Espulsione Ibra? Non c'è stata offesa, da qui si vede la personalità di un arbitro' - sportli26181512 : TMW RADIO - Cagni: 'Espulsione Ibra? Non c'è stata offesa, da qui si vede la personalità di un arbitro': A commenta… -