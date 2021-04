Bologna, Tomiyasu ancora a parte: le ultime dopo l’allenamento (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono ripresi oggi nel pomeriggio i lavori dei rossoblù di Sinisa Mihajlovic verso Bologna Spezia Sono ripresi oggi nel pomeriggio i lavori dei rossoblù di Sinisa Mihajlovic verso Bologna Spezia. La notizia più importante riguarda Takehiro Tomiyasu che ha svolto un allenamento differenziato. Lavoro a parte anche per Skov Olsen e De Silvestri ma i rispettivi infortuni muscolari sono meno gravi del previsto e quindi dovrebbero recupero in tempo per domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono ripresi oggi nel pomeriggio i lavori dei rossoblù di Sinisa Mihajlovic versoSpezia Sono ripresi oggi nel pomeriggio i lavori dei rossoblù di Sinisa Mihajlovic versoSpezia. La notizia più importante riguarda Takehiroche ha svolto un allenamento differenziato. Lavoro aanche per Skov Olsen e De Silvestri ma i rispettivi infortuni muscolari sono meno gravi del previsto e quindi dovrebbero recupero in tempo per domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

