Al Civico di Palermo parte la vaccinazione per i pazienti trapiantati (Di mercoledì 14 aprile 2021) Palermo (ITALPRESS) – Al via all’ARNAS Civico di Palermo la campagna di vaccinazione per i pazienti trapiantati, in lista d’attesa per trapianto, donatori viventi, loro conviventi e caregiver. Si inizia questo pomeriggio dalle ore 14 presso il Padiglione 16 dell’azienda ospedaliera dove saranno vaccinati i primi 24 prenotati.La campagna di vaccinazione di questa categoria estremamente vulnerabile è gestita dal CRT Sicilia che, in collaborazione con l’Asp di Catania, la scorsa settimana ha già vaccinato, presso il presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, alcuni pazienti trapiantati residenti nella Sicilia orientale.“Potere finalmente vaccinare questa categoria estremamente fragile che, grazie al trapianto, ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021)(ITALPRESS) – Al via all’ARNASdila campagna diper i, in lista d’attesa per trapianto, donatori viventi, loro conviventi e caregiver. Si inizia questo pomeriggio dalle ore 14 presso il Padiglione 16 dell’azienda ospedaliera dove saranno vaccinati i primi 24 prenotati.La campagna didi questa categoria estremamente vulnerabile è gestita dal CRT Sicilia che, in collaborazione con l’Asp di Catania, la scorsa settimana ha già vaccinato, presso il presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, alcuniresidenti nella Sicilia orientale.“Potere finalmente vaccinare questa categoria estremamente fragile che, grazie al trapianto, ha ...

