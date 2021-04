Zanetti: “Triplete un sogno realizzato. Eravamo uomini veri prima che calciatori…” (Di martedì 13 aprile 2021) Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a margine di un evento organizzato dalla Pallacanestro Varese a proposito dei suoi successi in maglia nerazzurra ed in modo particolare del 2010, anno del Triplete sotto la guida di José Mourinho.Zanetti a 360°caption id="attachment 546279" align="alignnone" width="592" Zanetti (getty images)/caption"Penso che il talento da solo non basta, va allenato e migliorato. Ognuno di noi vive la propria passione in maniera differente, noi (argentini, ndr) siamo cresciuti con questa voglia di migliorare, di non mollare. A volte si vedono le immagini con una Coppa sollevata o una medaglia al collo, ma la cosa che piace a me è il percorso che c’è dietro per arrivare a quella vittoria, è la cosa più significativa. prima di arrivare alle vittorie bisogna passare ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Il vicepresidente dell'Inter Javierha parlato a margine di un evento organizzato dalla Pallacanestro Varese a proposito dei suoi successi in maglia nerazzurra ed in modo particolare del 2010, anno delsotto la guida di José Mourinho.a 360°caption id="attachment 546279" align="alignnone" width="592"(getty images)/caption"Penso che il talento da solo non basta, va allenato e migliorato. Ognuno di noi vive la propria passione in maniera differente, noi (argentini, ndr) siamo cresciuti con questa voglia di migliorare, di non mollare. A volte si vedono le immagini con una Coppa sollevata o una medaglia al collo, ma la cosa che piace a me è il percorso che c’è dietro per arrivare a quella vittoria, è la cosa più significativa.di arrivare alle vittorie bisogna passare ...

