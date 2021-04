Victor Osimhen, la sua infanzia e quella foto di una donna con una gamba che vende acqua per strada: grazie ai social è riuscito a trovarla (Di martedì 13 aprile 2021) La gioia per un gol bellissimo, poi la tristezza di fronte a una foto e di nuovo la gioia. Sono gli ultimi tre giorni per Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli: l’acquisto più costoso della storia degli azzurri. Ha segnato Osimhen domenica contro la Sampdoria, chiudendo un match importante per la sua squadra, in corsa Champions: ha celebrato il gol su Instagram, ma subito dopo tra le “stories” ha aggiunto una foto, una donna con una sola gamba, con una maglietta con su scritto “no pain no gain”, che si regge su una stampella di legno di fortuna e in una strada affollata regge sulla testa un contenitore con alcune bottigliette d’acqua, per venderle. “Questa foto è al tempo stesso deprimente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La gioia per un gol bellissimo, poi la tristezza di fronte a unae di nuovo la gioia. Sono gli ultimi tre giorni per, l’attaccante nigeriano del Napoli: l’acquisto più costoso della storia degli azzurri. Ha segnatodomenica contro la Sampdoria, chiudendo un match importante per la sua squadra, in corsa Champions: ha celebrato il gol su Instagram, ma subito dopo tra le “stories” ha aggiunto una, unacon una sola, con una maglietta con su scritto “no pain no gain”, che si regge su una stampella di legno di fortuna e in unaaffollata regge sulla testa un contenitore con alcune bottigliette d’, perrle. “Questaè al tempo stesso deprimente ...

