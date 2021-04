Uomini e donne: la proposta di matrimonio in diretta (Di martedì 13 aprile 2021) Momento di grande romanticismo a Uomini e donne, con tanto di proposta di nozze da parte di un ex cavaliere alla sua dama. Luisa proprio non se l’aspettava e scoppia a piangere, felice ed emozionata. Anche Gemma Galgani piange, perché quello è un sogno che coltiva da una vita… La puntata di Uomini e donne andata in onda martedì 13 aprile 2021 è stata decisamente all’insegna dell’amore. Per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Momento di grande romanticismo a, con tanto didi nozze da parte di un ex cavaliere alla sua dama. Luisa proprio non se l’aspettava e scoppia a piangere, felice ed emozionata. Anche Gemma Galgani piange, perché quello è un sogno che coltiva da una vita… La puntata diandata in onda martedì 13 aprile 2021 è stata decisamente all’insegna dell’amore. Per Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - eg0eccentrica : Beh se Cr?? facesse la tronista potrei pensare di seguire nuovamente Uomini e Donne - MondoTV241 : Uomini e Donne, grave lutto per Beatrice Buonocore. #BeatriceBuonocore -