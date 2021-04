Una scimmia ha giocato a Pong grazie a un chip di Elon Musk (Di martedì 13 aprile 2021) Utilizzare la tecnologia con la sola forza della propria mente sembra un concetto davvero fantascientifico, tuttavia c’è chi sta già investendo fortemente nel progetto e sta già mostrando al mondo i primi risultati. Ovviamente stiamo parlando di Elon Musk e di una delle sue società futuristiche chiamata Neuralink. Nel video pubblicato dall’azienda è possibile vedere una scimmia che impara a muovere un puntatore sullo schermo e a giocare a Pong utilizzando semplicemente il pensiero. Il narratore spiega che il chip Neuralink è stato impiantato in Page, un macaco di 9 anni, solamente 6 settimane prima della registrazione del video in questione. La simpatica scimmietta è stata addestrata a muovere il joystick per spostare il puntatore sullo schermo in cambio di un frullato di banane di cui va ghiotta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Utilizzare la tecnologia con la sola forza della propria mente sembra un concetto davvero fantascientifico, tuttavia c’è chi sta già investendo fortemente nel progetto e sta già mostrando al mondo i primi risultati. Ovviamente stiamo parlando die di una delle sue società futuristiche chiamata Neuralink. Nel video pubblicato dall’azienda è possibile vedere unache impara a muovere un puntatore sullo schermo e a giocare autilizzando semplicemente il pensiero. Il narratore spiega che ilNeuralink è stato impiantato in Page, un macaco di 9 anni, solamente 6 settimane prima della registrazione del video in questione. La simpatica scimmietta è stata addestrata a muovere il joystick per spostare il puntatore sullo schermo in cambio di un frullato di banane di cui va ghiotta ...

Advertising

deadiscordiaa : @ngulacrist ma io non sono una scimmia - NelAlici : ..e sotto l’articolo la foto di una scimmia ???? - aillann_ai : @Arnathoth 'non vederti come una brutta persona. Vediti come una bellissima scimmia' - giveitbackagain : sto crepando ma è una scimmia - OriginiNascoste : La Neuralink Company di Elon Musk ha impiantato un chip nel cervello di una scimmia. #ElonMusk -