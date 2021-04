Un uomo fa cadere l'iPhone nel lago e un anno dopo lo ritrova funzionante (Di martedì 13 aprile 2021) A Taiwan un iPhone 11 Max ha resistito indenne a un anno sott'acqua Per recuperarlo c'è voluta una stagione di siccità estrema Leggi su it.mashable (Di martedì 13 aprile 2021) A Taiwan un11 Max ha resistito indenne a unsott'acqua Per recuperarlo c'è voluta una stagione di siccità estrema

Advertising

MariaNadiaMai2 : RT @FRANCOMARCELL12: Il potere di spostare i voti, “l’uomo di Gelli” si candidò alle europee del 2019 con “Popolari per l’Italia”; la lista… - Giobegood : RT @salvinimi: L’uomo di Gelli alla #Boschi: “1 mln di voti se cacci #Conte. Ora capisco come mai #ItaliaViva sta al 2%. Sono il milione… - Mariari30057064 : RT @ConnyGiordano_5: Gianmario #Ferramonti, uomo vicino a #Gelli, dice a #Report di aver promesso milioni di voti per far cadere il #govern… - GabrielParker74 : RT @ConnyGiordano_5: Gianmario #Ferramonti, uomo vicino a #Gelli, dice a #Report di aver promesso milioni di voti per far cadere il #govern… - amoreandrea84 : RT @FRANCOMARCELL12: @Laila76913893 @meb @GiuseppeConteIT Il potere di spostare i voti, “l’uomo di Gelli” si candidò alle europee del 2019… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo cadere Conte fatto fuori da mano straniera. D'Alema bisbiglia piano, Bettini la spara grossa ... del governo italiano e tricolore fatto cadere da Berlino e Parigi e pure la perfida Albione. Fu ... Gli hanno rimproverato da sinistra sinistra di aver affidato la campagna vaccinazione a un uomo (...

FIRENZE - Donna aggredita e rapinata al Piazzale Michelangelo ... il quale, dopo averla fatta cadere per terra, le ha sferrato un calcio al costato impossesandosi ... L'uomo era in fuga con il cognato. 3 Maggio 2018 FIRENZE - 'Vendo smartphone', ma poi rapina: ...

Cade dal Tir nel piazzale Sintermar: ferito un camionista di 52 anni Livorno: l'incidente è avvenuto nell'area portuale. L'uomo stava lavorando a circa due metri di altezza dietro la cabina del suo autoarticolato ...

Cede il sottotetto, uomo precipita Il sottotetto si è sfondato e lui è caduto da un’altezza di quasi 3 metri, finendo nell’appartamento sottostante (disabitato e privo di mobili). L’uomo, un 44enne che vive in un alloggio Acer in via ...

... del governo italiano e tricolore fattoda Berlino e Parigi e pure la perfida Albione. Fu ... Gli hanno rimproverato da sinistra sinistra di aver affidato la campagna vaccinazione a un(...... il quale, dopo averla fattaper terra, le ha sferrato un calcio al costato impossesandosi ... L'era in fuga con il cognato. 3 Maggio 2018 FIRENZE - 'Vendo smartphone', ma poi rapina: ...Livorno: l'incidente è avvenuto nell'area portuale. L'uomo stava lavorando a circa due metri di altezza dietro la cabina del suo autoarticolato ...Il sottotetto si è sfondato e lui è caduto da un’altezza di quasi 3 metri, finendo nell’appartamento sottostante (disabitato e privo di mobili). L’uomo, un 44enne che vive in un alloggio Acer in via ...