Somma Vesuviana | tragico incidente stradale all’alba | muore un 35enne

Advertising

NapoliToday : #Incidentistradali Tragico incidente all'alba: morto un 35enne - TOSADORIDANIELA : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Somma Vesuviana, incidente all’alba: l’auto si ribalta Muore un 35enne - corrmezzogiorno : #Napoli Somma Vesuviana, incidente all’alba: l’auto si ribalta Muore un 35enne - Scisciano : Somma Vesuviana, strade nuove e marciapiedi nuovi. Di Sarno:”Approvati progetti per circa 20 MLN di euro di investi… - infoitinterno : Coronavirus, altra vittima a Somma Vesuviana: muore una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana

Il Fatto Vesuviano

Dramma all'alba: auto si ribalta, muore giovane Schianto all'alba, muore giovane di 35 anni a, in provincia di Napoli. Drammatico incidente stradale alle prime luci del mattino. Un ragazzo ha perso la vita a bordo della sua utilitaria lungo via Macedonia. A riportare la notizia ...Quest'ultimo, originario di, a giugno 1979, dopo aver sognato Moscati mentre era in fin di vita, si rivolgerà in preghiera proprio al beato. Il 27 marzo 1987 la Congregazione si ...laureato in Filologia Moderna, giornalista. Somma Vesuviana: l’auto guidata dall’uomo (originario di Striano) si è ribaltata provocandone la morte. I Vigili del Fuoco hanno estratto la vittima dalle ...SOMMA VESUVIANA (NA) – Tragico incidente questa mattina in provincia di Napoli. Un 35enne è morto alla guida della sua auto, una Daewoo Matiz di colore blu, mentre percorreva via Macedonia. A renderlo ...