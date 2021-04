Scostamento di bilancio e ristori, le nuove sfide di Draghi (Di martedì 13 aprile 2021) Nuovo Scostamento di bilancio, il Def, riflessioni sul Codice degli appalti. Per il governo Draghi ed il Parlamento si avvicinano settimane di gran lavoro, ad alta tensione (politica e sociale). Un nuovo Scostamento di bilancio tra i 30 e i 35 miliardi con destinazione il mondo produttivo sotto forma di ristori e rifinanziamenti dei prestiti garantiti. Ma non solo. Il governo Draghi dovrà anche mantenere il polso della situazione sul Documento di economia e finanza (Def), che vede la sua scadenza il 15 aprile, sul Dl semplificazione che al momento è in discussione e anche sul Codice degli appalti. Strumento da rivedere o sospendere in vista dei soldi del Recovery fund. Insomma, si appresta ad essere uno dei periodi più caldi dell'anno e in cui è vietato sbagliare. "Da ... Leggi su panorama (Di martedì 13 aprile 2021) Nuovodi, il Def, riflessioni sul Codice degli appalti. Per il governoed il Parlamento si avvicinano settimane di gran lavoro, ad alta tensione (politica e sociale). Un nuovoditra i 30 e i 35 miliardi con destinazione il mondo produttivo sotto forma die rifinanziamenti dei prestiti garantiti. Ma non solo. Il governodovrà anche mantenere il polso della situazione sul Documento di economia e finanza (Def), che vede la sua scadenza il 15 aprile, sul Dl semplificazione che al momento è in discussione e anche sul Codice degli appalti. Strumento da rivedere o sospendere in vista dei soldi del Recovery fund. Insomma, si appresta ad essere uno dei periodi più caldi dell'anno e in cui è vietato sbagliare. "Da ...

MatteoRichetti : È evidente che #ristori e #DecretoSostegni in questo momento non sono sufficienti. Con @Azione_it abbiamo richiest… - borghi_claudio : Io sto aspettando solo una cosa. Di sapere di quanto sarà lo scostamento di bilancio che chiederà il governo. Da quello si capirà tutto. - DalilaNesci : La mia solidarietà al poliziotto rimasto ferito. Non è possibile tollerare alcuna violenza. Vanno aiutati i commerc… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Più scostamento di bilancio per fare investimenti pubblici - DedeVincenzo : RT @AzzolinaLucia: Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per dare nuovi ristori alle categorie danneggiate dalle chiusure. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Scostamento bilancio Il Ministro Gelmini in Regione con Acquaroli e Legnini: 'Rilancio industriale, infrastrutture e ZES per rilanciare l'economia' Il Governo si esprimerà sul Def e su un poderoso scostamento di bilancio per dare sostegno ad economia. Il modello Legnini di deregolamentazione tenendo però alta l'attenzione è un modello da imitare ...

Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 13 aprile 2021 L'annuncio di un nuovo scostamento di Bilancio va in questa direzione. Nel frattempo, la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale è pronta a depositare un nuovo disegno di legge per ...

Deficit 2021 almeno al 10%, scostamento di bilancio verso quota 35 miliardi Il Sole 24 ORE Nuovi ristori, Azzolina: “Occorre fare presto” ROMA - "Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per dare nuovi ristori alle categorie danneggiate dalle chiusure. Ma occorre fare presto. Le ...

Tasse, affitti giù e tavolini liberi per sostenere le imprese Le prime nuove misure per le piccole imprese arriveranno se tutto va bene ai primi di maggio. Ma governo e parlamento proveranno a dare appena possibile qualche segnale in risposta alla mobilitazione.

