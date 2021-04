Roma, scooter scuro e coltello a serramanico: avvicinava le vittime e le rapinava, era diventato il terrore dei passanti (VIDEO) (Di martedì 13 aprile 2021) Nel corso del pomeriggio di sabato 10 aprile i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Roma, unitamente ai poliziotti del Commissariato “Celio”, hanno rintracciato e fermato in zona Portuense, l’autore di diverse rapine commesse a danno di alcuni passanti in vari quartieri della città. Le rapine In particolare nel corso della settimana, dopo un attento monitoraggio e analizzato il modus operandi, si era compreso che in alcune zone della capitale erano state compiute rapine da parte di una stessa persona, descritta come straniera, armata di coltello a serramanico e a bordo di uno scooter scuro. Un primo episodio era accaduto nei pressi del Giardino degli Aranci dove una ragazza era stata avvicinata da un uomo con accento straniero, a bordo di uno scooter, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Nel corso del pomeriggio di sabato 10 aprile i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di, unitamente ai poliziotti del Commissariato “Celio”, hanno rintracciato e fermato in zona Portuense, l’autore di diverse rapine commesse a danno di alcuniin vari quartieri della città. Le rapine In particolare nel corso della settimana, dopo un attento monitoraggio e analizzato il modus operandi, si era compreso che in alcune zone della capitale erano state compiute rapine da parte di una stessa persona, descritta come straniera, armata die a bordo di uno. Un primo episodio era accaduto nei pressi del Giardino degli Aranci dove una ragazza era stata avvicinata da un uomo con accento straniero, a bordo di uno, che ...

CorriereCitta : Roma, scooter scuro e coltello a serramanico: avvicinava le vittime e le rapinava, era diventato il terrore dei pas… - TgrRai : #Roma, 34enne albanese rapina le persone girando su uno scooter armato di coltello. Finché tenta di derubare un pol… - Sadachbia18 : RT @fabrizietto67: #12APRILE 2012 Mirko Fersini il 17enne di Fiumicino e giocatore degli Allievi della Lazio Mirko era ricoverato in coma… - twetti974 : RT @fabrizietto67: #12APRILE 2012 Mirko Fersini il 17enne di Fiumicino e giocatore degli Allievi della Lazio Mirko era ricoverato in coma… - Andress92573139 : RT @fabrizietto67: #12APRILE 2012 Mirko Fersini il 17enne di Fiumicino e giocatore degli Allievi della Lazio Mirko era ricoverato in coma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scooter Ultime Notizie Roma del 12 - 04 - 2021 ore 20:10 ...da colpi di arma da fuoco davanti a un ospedale Parigino uno dei più residenziali l'uomo un agente della sicurezza è morto dopo la donna è finita la persona che ha sparato è fuggita su uno scooter e ...

Ultime Notizie Roma del 12 - 04 - 2021 ore 19:10 ...stati raggiunti da colpi di arma da fuoco ospedale Parigino uno dei più residenziali uomo un agente della sicurezza è morto dopo la donna è ferita la persona che ha sparato è fuggita su uno scooter e ...

Roma: 44enne ruba uno scooter e fugge, poi minaccia gli agenti Il Corriere della Città Portuense. Fermato rapinatore seriale, autore di tre rapine in varie zone della Capitale (VIDEO) Portuense. Fermato rapinatore seriale: il 34enne aveva compiuto tre rapine in diverse zone della Capitale. Ecco i fatti ...

Preso al Portuense rapinatore bosniaco: Falchi in azione L’agente è riuscito a mettere in fuga il malvivente e prendere nota della targa dello scooter utilizzato, diramando la notizia immediatamente alla centrale operativa della Questura di Roma. Il giorno ...

...da colpi di arma da fuoco davanti a un ospedale Parigino uno dei più residenziali l'uomo un agente della sicurezza è morto dopo la donna è finita la persona che ha sparato è fuggita su unoe ......stati raggiunti da colpi di arma da fuoco ospedale Parigino uno dei più residenziali uomo un agente della sicurezza è morto dopo la donna è ferita la persona che ha sparato è fuggita su unoe ...Portuense. Fermato rapinatore seriale: il 34enne aveva compiuto tre rapine in diverse zone della Capitale. Ecco i fatti ...L’agente è riuscito a mettere in fuga il malvivente e prendere nota della targa dello scooter utilizzato, diramando la notizia immediatamente alla centrale operativa della Questura di Roma. Il giorno ...