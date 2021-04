“Queste mascherine cinesi non proteggono dal virus”: l’elenco dei lotti a rischio (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 250 milioni le mascherine di protezione difettate che sono arrivate in Italia nei mesi scorsi: alcune, 60 milioni per l’esattezza, sono state bloccate e recuperate dalla Guardia di finanza; ma 190 milioni sono state consegnate in tutto il Paese. Si tratta di dodici interi lotti facciali modello Ffp2 e Ffp3, quelli che dovrebbero garantire la protezione più alta e, per questo, utilizzati da chi lavora in corsia, negli ambulatori e nelle Rsa. Impossibile stabilire quanti di questi dispositivi di protezione siano già stati utilizzati. Si tratta di mascherine importate dalla Cina nei primi sette mesi del 2020 dal Commissario Domenico Arcuri, validate dal Comitato Tecnico Scientifico e distribuite nella Asl di tutta Italia. Secondo la procura di Gorizia – che sta lavorando sul caso – la metà dei dispositivi arrivati dalla Cina non ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 250 milioni ledi protezione difettate che sono arrivate in Italia nei mesi scorsi: alcune, 60 milioni per l’esattezza, sono state bloccate e recuperate dalla Guardia di finanza; ma 190 milioni sono state consegnate in tutto il Paese. Si tratta di dodici interifacciali modello Ffp2 e Ffp3, quelli che dovrebbero garantire la protezione più alta e, per questo, utilizzati da chi lavora in corsia, negli ambulatori e nelle Rsa. Impossibile stabilire quanti di questi dispositivi di protezione siano già stati utilizzati. Si tratta diimportate dalla Cina nei primi sette mesi del 2020 dal Commissario Domenico Arcuri, validate dal Comitato Tecnico Scientifico e distribuite nella Asl di tutta Italia. Secondo la procura di Gorizia – che sta lavorando sul caso – la metà dei dispositivi arrivati dalla Cina non ...

Agenzia_Ansa : Indossare le mascherine, seguire regole igieniche ferree: Laura sa bene da prima del Covid cosa vogliano dire quest… - GiorgioAntonel1 : RT @giancarlogigli2: E noi dovremmo andare nei ristoranti di queste persone che manifestano,spalla a spalla e per ore,senza mascherine?! - KukiMorrigan : RT @giancarlogigli2: E noi dovremmo andare nei ristoranti di queste persone che manifestano,spalla a spalla e per ore,senza mascherine?! - AlvaroschAlvaro : RT @giancarlogigli2: E noi dovremmo andare nei ristoranti di queste persone che manifestano,spalla a spalla e per ore,senza mascherine?! - lichibenassi : RT @giancarlogigli2: E noi dovremmo andare nei ristoranti di queste persone che manifestano,spalla a spalla e per ore,senza mascherine?! -