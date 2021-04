PS5 meglio di Switch e Xbox Series X/S dietro a PS4 nelle vendite di fine marzo in Spagna

(Di martedì 13 aprile 2021) Vandal ha condiviso i dati di vendita in, rivelando che PS5 continua a dominare nella regione. Nello specifico, nella settimana tra il 16 e il 28, PS5 ha battutoed è diventata la console più venduta. E' interessante notare che, in questo periodo, PS4 ha fattodiX/S. Ledella nuova ammiraglia di Sony, invece, continuano ad andare piuttosto bene grazie, probabilmente, alla disponibilità di nuove scorte. Qui sotto, potete leggere la classifica hardware spagnola: Leggi altro...

tuttoteKit : #Outriders: trucchi e consigli per giocare al meglio! #PC #PS4 #PS5 #SquareEnix #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX… - AlessandroLoBu1 : RT @iMatteo_Pau: ?Arcade MEGLIO di PS5? - crisalidemalva : @FiloSama Sono uno di quei puzzle da 1000 pz che ti fai regalare a Natale con tanto priscio (si usa da te?) poi ini… - iMatteo_Pau : ?Arcade MEGLIO di PS5? - B1B0Z1 : “Cosa c’è di meglio? Nascere il bene o superare la tua natura malvagia attraverso un grande sforzo?” Cit.… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 meglio

Everyeye Videogiochi

Completare alcune missioni secondarie Un metodo sicuro per ottenere tre equipaggiamenti leggendari è quello di completare altrettante missioni secondarie,ancora se vengono portate a termine ...... beneficiando anche delle possibilità offerte da. Nonostante ciò, i problemi ci sono e non ... Ciao! 7.3 Poteva andarePunti a favore Narrativa convincente Comparto artistico degno di nota ...Nello specifico, nella settimana tra il 16 e il 28 marzo, PS5 ha battuto Switch ed è diventata la console più venduta. E' interessante notare che, in questo periodo, PS4 ha fatto meglio di Xbox Series ...Dopo New'n'Tasty, Abe approda su PS4 e PlayStation 5 con una nuova avventura, disponibile gratis sul PlayStation Plus di aprile.