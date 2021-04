Porsche e Ferrari restano in GTE fino al 2022

(Di martedì 13 aprile 2021)salvano la vita alla classe GTE. La massima categoria del gran turismo, che sta vivendo una vera e propria moria negli ultimi anni, ha trovato nelle due case europee la sua lancia di salvataggio, dato che entrambe hanno confermato l’impegno nella categoria per il 2021 ed il. Entrambe le case mantengono un impegno ufficiale nel mondiale WEC, schierando almeno due vetture per ciascuno. A dar man forte ad entrambe ci sarà anche la Corvette, che apparirà nel mondiale in alcune gare (sarà al via a Le Mans ed a Spa). Aston Martin ha chiuso il programma ufficiale, mentre BMW limita la partecipazione della sua M8 alla serie americana IMSA, e solo nelle gare di lunga durata. La vettura andrà in pensione a fine 2021, quando la classe GTLM lascerà il posto alla GTD Pro, riservata alle FIA GT3. Aston Martin chiude il ...

Advertising

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #Porsche: “Seguiamo sviluppi della #F1” - MaxoCarHD : Ferrari SF90 Stradale #bugatti #ferrari #porsche @cars - realferrarista : RT @FormulaPassion: #Porsche: “Seguiamo sviluppi della #F1” - RValdemburg : Kia EV6 sfida Ferrari, Lamborghini e McLaren - boredd_b : RT @IMissSplashBros: Cars Wars #2: Ferrari 458 Italia or Porsche 918 Spyder? -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Ferrari

Periodico Daily - Notizie

... che nel 2021 festeggia il suo 60esimo compleanno, comincia a metà anni Novanta con una. Si ... che per Brembo ha radici lontane e si intreccia con la storia di un altro mito, Enzo, che ...Tra le auto ottimismo soprattutto per Daimler (+1,9%) e(+1,2%), non per Volkswagen ( - 0,6%) e( - 0,4%). Giornata no per i farmaceutici, iniziando da Glaxo ( - 1,8%) e Vifor ( - 1,5%...Ferrari e Renault, mentre Honda ha ceduto la proprietà intellettuale della sua power unit a Red Bull. Tra le case che sono interessate a entrare in Formula 1, ma con una rivisitazione sostanziale dei ...A metà degli anni Ottanta l’atelier svizzero Rinspeed mise in vendita un kit dedicato alla Porsche 930 (variante turbo della 911) rendendola di fatto un omaggio alla Ferrari Testarossa, presentata a P ...