Pina Picierno Pd a TPI | “Il Recovery sia incentrato su Sud e donne | o diventeremo la periferia d’Europa”

(Di martedì 13 aprile 2021) “La disoccupazione delleè a livelli stellari, la disparità di genere e generazionale è spaventosa: nel Sud Italia la crisi pandemica ha prodotto disuguaglianze e divari che vanno colmati o il Mezzogiorno finirà per essere la”., europarlamentare del Partito Democratico, parla a TPI di proposte e punti deboli delFund, il fondo europeo per la ricostruzione anti crisi post Covid19. “Una parte importante dei 209mld delPlan andranno al Sud”. Lo afferma Antonio Tajani a margine di un incontro con il ministro per il Sud Mara Carfagna. Un inizio?Ilnasce come strumento per superare le disuguaglianze prodotte dalla crisi pandemica che stiamo vivendo. Commissione e Parlamento stanno lavorando ...

Van der leyen in piedi, Michel ed Erdogan seduti ad ANkara - ANSA/AFP PHOTO /TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE . Caro direttore, "Gli uomini offendono o per paura, o per odio". Credo sia tutta in ..."Il SofaGate è solo rappresentazione di un'Ue subordinata ai capricci di un dittatore", afferma in un tweet l'eurodeputata del partito democratico. "Gli atti criminali di Erdogan sono ...“Una parte importante dei 209mld del Recovery Plan andranno al Sud”. Lo afferma Antonio Tajani a margine di un incontro con il ministro per il Sud Mara Carfagna. Un inizio? Il Recovery nasce come stru ...In difesa di Erdogan Valentini (Fi) e Aliprandi (Iv): «Un problema di protocolli, non uno sgarbo del presidente turco». Minniti: «Urtata la mia suscettibilità» ...