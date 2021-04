Pierpaolo Pretelli e Salemi a Temptation Island? Giulia rompe il silenzio

Advertising

domenicalive : Bellissimi e innamoratissimi, Giulia Salemi parla del suo Pierpaolo Pretelli (e guardate che sguardo! ?)… - domenicalive : Va tutto a gonfie vele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia #Prelemi è sempre super solida! Ne parliam… - utente819681821 : RT @18curlsharry: Giulia Salemi: ragazza bella, simpatica ed intelligente, ma soprattutto SINGLE Pierpaolo Pretelli: ragazzo bello, simpat… - CLucarr : RT @18curlsharry: Giulia Salemi: ragazza bella, simpatica ed intelligente, ma soprattutto SINGLE Pierpaolo Pretelli: ragazzo bello, simpat… - langstarlcrd : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

In precedenza la De Balnck aveva anche detto, senza troppi giri di parole, di aver consigliato ae Francesco Oppini di avere delle finte storielle dentro la casa per creare "...Infatti dentro la casa più spiata d'Italia ha conquistato il cuore didi cui è innamoratissima. E quando si è così innamorati perché si dovrebbe partecipare a Temptation Island , ...Cresce l'attesa per la prossima edizione di Temptation Island, il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che mette alla prova i sentimenti delle coppie in gara. Tanti i rumor che circ ...«La storia prosegue, ci amiamo molto». A Domenica Live, Giulia Salemi racconta la verità sulla sua storia con Pierpaolo Pretelli, confermando il grande amore che lega la coppia, nonostante i dubbi ...