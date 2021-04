Paura a Roma, 70enne va in ospedale ma l’auto prende fuoco all’improvviso in mezzo alla strada (Di martedì 13 aprile 2021) Stava andando in ospedale per fare alcune terapie salva vita quando la sua automobile ha preso improvvisamente fuoco, mentre era in transito su viale Castrense. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, del GSSU, Reparto Tutela Fluviale, stava percorrendo la strada in direzione opposta quando ha notato la vettura della signora di 70 anni. Gli agenti si sono immediatamente fermati e sono accorsi per prestare aiuto alla donna, mettendola in sicurezza. In attesa dell’arrivo dei VVF per spegnere l’incendio sviluppatosi sul mezzo, gli operanti, con alcune unità di supporto sopraggiunte dai vicini Gruppi I e VII, hanno provveduto a deviare il traffico e a mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme avvolgessero altri veicoli in quel momento in transito. Una pattuglia dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Stava andando inper fare alcune terapie salva vita quando la sua automobile ha preso improvvisamente, mentre era in transito su viale Castrense. Una pattuglia della Polizia Locale diCapitale, del GSSU, Reparto Tutela Fluviale, stava percorrendo lain direzione opposta quando ha notato la vettura della signora di 70 anni. Gli agenti si sono immediatamente fermati e sono accorsi per prestare aiutodonna, mettendola in sicurezza. In attesa dell’arrivo dei VVF per spegnere l’incendio sviluppatosi sul, gli operanti, con alcune unità di supporto sopraggiunte dai vicini Gruppi I e VII, hanno provveduto a deviare il traffico e a mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme avvolgessero altri veicoli in quel momento in transito. Una pattuglia dei ...

Advertising

virginiaraggi : Solidarietà a Roberta Della Casa, che ha ricevuto pesanti minacce per aver fatto revocare le assegnazioni irregolar… - repubblica : L'audio di De Rossi dallo Spallanzani: 'Ho la polmonite. Ho avuto paura' - tg2rai : #Musica, arrivano 2 nuovi brani di @AmorosoOF, che canta di paura e rinascita. E a #Roma un live molto particolare… - cesarepietrobon : @mauro_suma In battaglia come con Bertini nel 2005. Paura molta paura per la trasferta di Roma. Sempre pronti a difendere i nostri colori!! - CorriereCitta : Paura a Roma, 70enne va in ospedale ma l’auto prende fuoco all’improvviso in mezzo alla strada -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma La trama della nuova serie TV di Ammaniti ...è uno scrittore di Roma divenuto famoso per aver vinto il Premio Strega nel 2007 grazie all'opera "Come Dio comanda". In realtà la sua fama era già iniziata nel 2001 con il romanzo " Io non ho paura "...

Covid, con obbligo di quarantena si ha diritto al rimborso del volo Leggi notizie correlate ? Orlando: "Caos sui dati Covid: Roma mandi un commissario" ? "Molti casi ...esteso a decine di migliaia di viaggiatori che sono stati costretti a rinunciare non per paura o per ...

Paura a San Cleto, banda del buco in azione: entrano in banca poi minacciano titolare e dipendenti RomaToday Paura su viale Castrense: auto prende fuoco, anziana salvata dalla Polizia locale Si stava recando in ospedale per fare alcune terapie salva vita , la signora di 70 anni la cui automobile ha improvvisamente preso fuoco, mentre era in transito su viale Castrense. Una pattuglia della ...

Milan, la classifica dei marcatori rossoneri: salgono Kessie e Rebic Crotone (2), Roma, Parma) LE PAROLE DI COSTACURTA - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di Tomori. Queste le sue parole: "Tomori ha caratteristiche che gli atri due ...

...è uno scrittore didivenuto famoso per aver vinto il Premio Strega nel 2007 grazie all'opera "Come Dio comanda". In realtà la sua fama era già iniziata nel 2001 con il romanzo " Io non ho"...Leggi notizie correlate ? Orlando: "Caos sui dati Covid:mandi un commissario" ? "Molti casi ...esteso a decine di migliaia di viaggiatori che sono stati costretti a rinunciare non pero per ...Si stava recando in ospedale per fare alcune terapie salva vita , la signora di 70 anni la cui automobile ha improvvisamente preso fuoco, mentre era in transito su viale Castrense. Una pattuglia della ...Crotone (2), Roma, Parma) LE PAROLE DI COSTACURTA - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di Tomori. Queste le sue parole: "Tomori ha caratteristiche che gli atri due ...