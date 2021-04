Outriders: Recensione, Trailer e Screenshot (Di martedì 13 aprile 2021) Dai creatori di Bulletstorm arriva un nuovo sparatutto in terza persona, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Outriders, disponibile da qualche settimana anche nel Game Pass. Sviluppato da People Can Fly, Outriders arriva sul mercato dopo oltre 5 anni di sviluppo su PC e Console. Partiamo subito anticipandovi che attualmente Outriders è afflitto da problemi di vario tipo, ai quali il team di sviluppo sta lavorando per risolverli tempestivamente, già una patch è stata rilasciata ed altre ne seguiranno nel corso delle prossime settimane, non vogliamo scoraggiarvi ma solo mettervi davanti a ciò che probabilmente vi troverete di fronte se deciderete di acquistare il titolo, nonostante si tratti indubbiamente di un capolavoro. Il gioco supporta il Cross-Play, il che significa che potrete giocare con ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 13 aprile 2021) Dai creatori di Bulletstorm arriva un nuovo sparatutto in terza persona, ed oggi vogliamo condividere con voi ladi, disponibile da qualche settimana anche nel Game Pass. Sviluppato da People Can Fly,arriva sul mercato dopo oltre 5 anni di sviluppo su PC e Console. Partiamo subito anticipandovi che attualmenteè afflitto da problemi di vario tipo, ai quali il team di sviluppo sta lavorando per risolverli tempestivamente, già una patch è stata rilasciata ed altre ne seguiranno nel corso delle prossime settimane, non vogliamo scoraggiarvi ma solo mettervi davanti a ciò che probabilmente vi troverete di fronte se deciderete di acquistare il titolo, nonostante si tratti indubbiamente di un capolavoro. Il gioco supporta il Cross-Play, il che significa che potrete giocare con ...

