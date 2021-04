Neymar, cosa combini? Pizzicato a guardare il Psg con uno streaming “sospetto”… (Di martedì 13 aprile 2021) Neymar come un "tifoso" qualunque. Il brasiliano sarebbe stato Pizzicato a seguire attraverso uno streaming illegale la recente partita di campionato del suo Paris Saint-Germain contro lo Strasburgo.Neymar "uno di noi"caption id="attachment 1059695" align="alignnone" width="511" Neymar (getty images)/captionNonostante la lotta alla pirateria sia tema ricorrente in tutto il mondo, anche Neymar è sembrato far ricorso ad uno streaming quantomeno sospetto per seguire nel weekend la partita del suo Psg. Lo stesso O'Ney aveva condiviso su Instagram una stories in cui si mostrava mentre faceva il tifo. Unica pecca: sullo schermo è apparso un banner vietato ai minori che ha smascherato, di fatto, il brasiliano. Impossibile che tale pubblicità possa comparire in occasione di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021)come un "tifoso" qualunque. Il brasiliano sarebbe statoa seguire attraverso unoillegale la recente partita di campionato del suo Paris Saint-Germain contro lo Strasburgo."uno di noi"caption id="attachment 1059695" align="alignnone" width="511"(getty images)/captionNonostante la lotta alla pirateria sia tema ricorrente in tutto il mondo, ancheè sembrato far ricorso ad unoquantomeno sospetto per seguire nel weekend la partita del suo Psg. Lo stesso O'Ney aveva condiviso su Instagram una stories in cui si mostrava mentre faceva il tifo. Unica pecca: sullo schermo è apparso un banner vietato ai minori che ha smascherato, di fatto, il brasiliano. Impossibile che tale pubblicità possa comparire in occasione di ...

