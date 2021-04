MotoGP: con Zarco la Ducati ha vinto la sua scommessa (Di martedì 13 aprile 2021) Johann Zarco è provvisoriamente in testa al campionato di MotoGP con la sua Ducati Pramac. Dopo due gare infatti il pilota francese ha 4 punti di vantaggio sulla coppia Yamaha Quartararo-Vinales. Non ha ancora vinto una gara eppure la sua continuità gli sta valendo il primato. Zarco è passato in Pramac in questa stagione dopo l’esperienza nel team Esponsorama sempre targato Ducati. Prima di sposare il progetto italiano aveva avuto un po’ di alti e bassi in MotoGP rischiando di dover tornare in Moto2. Arrivato con grandi aspettative in top class le aveva inizialmente confermate nel corso dell’esperienza col team Tech3 ma il passaggio in KTM è coinciso con un netto peggioramento a livello di risultati. Dopo un’annata turbolenta solo la Ducati ha voluto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Johannè provvisoriamente in testa al campionato dicon la suaPramac. Dopo due gare infatti il pilota francese ha 4 punti di vantaggio sulla coppia Yamaha Quartararo-Vinales. Non ha ancorauna gara eppure la sua continuità gli sta valendo il primato.è passato in Pramac in questa stagione dopo l’esperienza nel team Esponsorama sempre targato. Prima di sposare il progetto italiano aveva avuto un po’ di alti e bassi inrischiando di dover tornare in Moto2. Arrivato con grandi aspettative in top class le aveva inizialmente confermate nel corso dell’esperienza col team Tech3 ma il passaggio in KTM è coinciso con un netto peggioramento a livello di risultati. Dopo un’annata turbolenta solo laha voluto ...

