Miguel Bosé: «Sono un negazionista, e lo dico a testa alta» (Di martedì 13 aprile 2021) «C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità». È con queste parole che Miguel Bosé rilascia un’intervista sconvolgente alla tv La Sexta, la prima dopo la morte di sua madre Lucia Bosé e l’annuncio di essere un negazionista del Covid-19, cosa che lo ha portato a essere bannato da Twitter per aver diffuso fake news: «Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta» racconta Bosé al giornalista Jordi Évole aggiungendo che sua madre non è stata uccisa dal virus, «ma da qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla». Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) «C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità». È con queste parole che Miguel Bosé rilascia un’intervista sconvolgente alla tv La Sexta, la prima dopo la morte di sua madre Lucia Bosé e l’annuncio di essere un negazionista del Covid-19, cosa che lo ha portato a essere bannato da Twitter per aver diffuso fake news: «Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta» racconta Bosé al giornalista Jordi Évole aggiungendo che sua madre non è stata uccisa dal virus, «ma da qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla».

OrnellaVanoni : I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Com… - HuffPostItalia : Miguel Bosé: 'Sono negazionista Covid, a testa alta. La droga? Ero arrivato a 2 grammi di coca al giorno' - mante : Ma sentiamo ora il parere di Miguel Bosè - SollazzoRosa : RT @pierpi13: Miguel Bose' ha paura del vaccino somministrato dai medici, dopo che si e' pippato pure il calcestruzzo in polvere dalla Colu… - maxxxks : RT @Gabbiacane: Miguel Bosè fino a quando non aveva espresso la sua opinione contraria sui vaccini, era gay. Dopo, è diventato ricchione. -