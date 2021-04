(Di martedì 13 aprile 2021) Bethesda Softworks ha rilasciato di punto in bianco un nuovo gioco esclusivamente per i dispositivi mobili. Si chiamaed è attualmente disponibile solo come titolo ad accesso anticipato su Android, ma si espanderà a più utenti in futuro.è un gioco d'azione in cui ci si fa strada abbattendo i nemici sul proprio cammino e saccheggiando i loro cadaveri per ottenere un bottino. Man mano che si procede nel gioco, si eliminano le orde di nemici che aumentano man mano che si raggiungono i livelli più alti. Essendo un titolo, il gioco presenta meccaniche e controlli semplificati per fondersi bene con l'interfaccia. Si controllaguy con una sola mano, utilizzando la funzione tap per sparare, scambiare e farlo ...

Advertising

misteruplay2016 : Mighty DOOM porta l’amato inferno di DOOM su mobile. Ecco il trailer - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #doom sbarca su mobile! - infoitscienza : Mighty DOOM per iOS e Android annunciato da Bethesda con un trailer – Notizia – iPhoneVideogiochi per PC e console… - infoitscienza : Mighty DOOM – Trailer d’annuncioVideogiochi per PC e console | - HDblog : Mighty DOOM, i demoni di Bethesda sbarcano su Android | Video e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Mighty DOOM

A poche settimane dal rilascio di The Ancient Gods Part Two perEternal ( qui la recensione ), lo storico franchise di Bethesda si amplia con, uno sparatutto con una visuale dall'alto progettato per mobile. Caratterizzato da una grafica in stile cartoon e da un gameplay 'run and gun', insi affronteranno ...A poche settimane dal rilascio di The Ancient Gods Part Two perEternal ( qui la recensione ), lo storico franchise di Bethesda si amplia con, uno sparatutto con una visuale dall'alto progettato per mobile. Caratterizzato da una grafica in stile cartoon e da un gameplay 'run and gun', insi affronteranno ...A poche settimane dal rilascio di The Ancient Gods Part Two per Doom Eternal (qui la recensione), lo storico franchise di Bethesda si amplia con Mighty DOOM, uno sparatutto con una visuale dall’alto ...La serie di giochi di ruolo in stile giapponese Disgaea, sviluppata da Nippon Ichi Software, è in circolo dal 2003 quando per PS2 fu distribuito Disgaea: Hour of Darkness. Ora un nuovo capitolo è ...