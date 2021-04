Meteo stagionale | inizia lo STRAVOLGIMENTO

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 13 aprile 2021)estremo in aumento.Stupirsi o non stupirsi, questo il dilemma… In realtà siamo ad aprile, stiamo entrando nel vivo della Primavera e i repentini cambiamenti d’umore vanno messi in preventivo. Cambiamenti d’umore e quindi cambiamenticlimatici improvvisi, un po’ quel che sta succedendo in questo periodo. Sapevamo del peggioramento del fine settimana e puntualmente è arrivato. Ora sappiamo che l’Anticiclone Scandinavo cambierà le carte in tavola e che sarà il risultato di un vero e proprio sconvolgimento atmosferico. Non dimentichiamoci che il passaggio dall’Inverno alla Primavera, poi dalla Primavera all’Estate, può avvenire in due modi: docilmente, oppure traumaticamente. Difficilmente abbiamo vie di mezzo. I cambiamenti che stanno avvenendo in questi giorni potrebbero segnare, pesantemente, il resto della stagione primaverile. Non ...