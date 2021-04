Masters1000 Montecarlo, Jannik Sinner e Simone Bolelli si arrendono alla coppia Mahut/Herbert nel doppio (Di martedì 13 aprile 2021) Reduce dal successo in singolare contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, Jannik Sinner si è riproposto sul rosso del Masters1000 di Montecarlo per la sfida del primo turno di doppio con Simone Bolelli. I due azzurri sono stati sconfitti per 6-4 6-4 dalla forte coppia francese formata da Pierre-Hugues Herbert e da Nicolas Mahut, testa di serie n.7 del seeding. Una partita gestita al meglio dai transalpini nei momenti topici del confronto, sfruttando anche l’amalgama conclamata dei due giocatori. Nel primo set sono i francesi a dover fronteggiare una palla break ed annullarla in maniera puntuale nel secondo game. Non altrettanto si può dire per il duo italiano, costretto a subire il ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Reduce dal successo in singolare contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas,si è riproposto sul rosso deldiper la sfida del primo turno dicon. I due azzurri sono stati sconfitti per 6-4 6-4 dfortefrancese formata da Pierre-Huguese da Nicolas, testa di serie n.7 del seeding. Una partita gestita al meglio dai transalpini nei momenti topici del confronto, sfruttando anche l’amalgama conclamata dei due giocatori. Nel primo set sono i francesi a dover fronteggiare una pbreak ed annullarla in maniera puntuale nel secondo game. Non altrettanto si può dire per il duo italiano, costretto a subire il ...

