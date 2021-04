Lanaterapia | quando gomitoli e uncinetti aiutano ad affrontare il cancro e placare l’ansia

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 aprile 2021) Presso l’U.O.C. di Oncologia Medica dell’Ospedale Papardo di Messina è ripreso da poco il progetto di lanaterapia: la onlus Gomitolorosa, che promuove il lavoro a maglia negli ospedali come strumento per ridurre l’ansia in pazienti soprattutto oncologici, ha donato al reparto diretto dal Professor Vincenzo Adamo 1000 kit contenenti un gomitolo di lana e un uncinetto, con le quali le pazienti oncologiche possono lavorare a maglia, distraendo la propria mente durante la chemioterapia e nelle sale d’attesa.