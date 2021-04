Isola dei famosi: Akash in studio caos con Ilary Blasi e non solo!-VIDEO (Di martedì 13 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera con l’Isola dei famosi condotta dalla mitica Ilary Blasi. Akash ieri ha fatto il suo ingresso nello studio del’Isola dei famosiE’ passata ben una settimana dall’ultimo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 ovvero l‘Isola dei famosi. Ma la puntata di ieri è stata davvero scoppiettante, con il ritorno in studio, tra gli altri di Akash, ma cerchiamo di capire cosa è successo. Akash caos con Ilary Dopo la sua eliminazione è arrivato finalmente in studio, il bellissimo modello dagli occhi di ghiaccio, stiamo parlando ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera con l’deicondotta dalla miticaieri ha fatto il suo ingresso nellodel’deiE’ passata ben una settimana dall’ultimo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 ovvero l‘dei. Ma la puntata di ieri è stata davvero scoppiettante, con il ritorno in, tra gli altri di, ma cerchiamo di capire cosa è successo.conDopo la sua eliminazione è arrivato finalmente in, il bellissimo modello dagli occhi di ghiaccio, stiamo parlando ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - interistadoc_ : RT @fuoridallhype_: Non è l’isola dei famosi, è l’isola di Jeda #isola - zazoomblog : “Basta io torno a casa”. Isola dei famosi alla fine è successo: uno dei concorrenti molla. Ilary senza parole - #“… -