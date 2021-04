Ghostrunner riceve un DLC gratuito

(Di martedì 13 aprile 2021) Nuove modalità gratuite e un DLC con contenuti cosmetici disponibili da oggi per.La versione retail Switch prevista in uscita a fine giugno I co-publisher 505 Games eAll In! Games, insieme agli sviluppatori One More Level,3D Realms, eSlipgate Ironworks hanno pubblicato oggi delle nuove modalità gratuite ed il DLC a pagamento Metal Ox per il gioco d’azione cyberpunk parkour

