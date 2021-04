Fiorentina, da Gattuso a De Zerbi riparte la girandola di allenatori (Di martedì 13 aprile 2021) La Fiorentina riprende la caccia alla nuova guida tecnica: Commisso chiamato ad una scelta decisiva per rilanciare la Viola La partita di domenica sera tra Fiorentina e Atalanta è servita sicuramente al club toscano per capire, qualora non fosse ancora stato fatto, che la strada per tornare alla gloria è molto lunga. Allo stesso tempo però la Fiorentina ha avuto l’onore di essere presa a schiaffi dall’Atalanta, la più bella realtà del nostro campionato e che fa da esempio per la maggior parte dei nostri club. L’ Atalanta di oggi è un po’ la Fiorentina di un tempo, una squadra sfacciata e bella che era in grado di lottare per l’Europa dei grandi previo mezzo di una programmazione pressoché perfetta. Oggi la Fiorentina, non ancora matematicamente salva ma è questione di pochi punti, è alle prese con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Lariprende la caccia alla nuova guida tecnica: Commisso chiamato ad una scelta decisiva per rilanciare la Viola La partita di domenica sera trae Atalanta è servita sicuramente al club toscano per capire, qualora non fosse ancora stato fatto, che la strada per tornare alla gloria è molto lunga. Allo stesso tempo però laha avuto l’onore di essere presa a schiaffi dall’Atalanta, la più bella realtà del nostro campionato e che fa da esempio per la maggior parte dei nostri club. L’ Atalanta di oggi è un po’ ladi un tempo, una squadra sfacciata e bella che era in grado di lottare per l’Europa dei grandi previo mezzo di una programmazione pressoché perfetta. Oggi la, non ancora matematicamente salva ma è questione di pochi punti, è alle prese con ...

Advertising

persemprecalcio : ?? #Fiorentina, il presidente Rocco #Commisso presente ai lavori per il Viola Park. Ecco come è andata e la situazi… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Basile: 'Su Vlahovic c'è un sogno da costruire. Gattuso a Firenze porterebbe tre novità per la Fiorentina americana, ec… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Gattuso verso la Fiorentina, per il Napoli suggestione Dionisi, piace anche Fonseca - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DA FIRENZE - Fiorentina, Gattuso la prima scelta per la panchina, ma contatti anche con De Zerbi - calciomercatoit : #Napoli, scontato l'addio di #Gattuso: per #Moggi valigie verso la #Fiorentina per il tecnico ?? #CMITmercato -