Fiocco azzurro per Macaulay Culkin e Brenda Song: è nato il loro primo figlio (Di martedì 13 aprile 2021) Macaulay Culkin e Brenda Song, fidanzati dal 2017, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio: ecco come si chiama Nell’immaginario comune l’attore, Macaulay Culkin rimarrà sempre l’allegro e scatenato bambino Kevin McCallister, il protagonista del film di successo Mamma, ho perso l’aereo del 1990 eppure da allora il giovane interprete americano è cresciuto ed ha annunciato al mondo di essere diventato anche padre per la prima volta. Insieme alla sua compagna, Brenda Song (attrice anche lei) hanno infatti ufficializzato la nascita del loro primogenito e svelatone il nome, ecco tutti i dettagli. Macaulay ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 13 aprile 2021), fidanzati dal 2017, hanno annunciato la nascita del: ecco come si chiama Nell’immaginario comune l’attore,rimarrà sempre l’allegro e scatebambino Kevin McCallister, il protagonista del film di successo Mamma, ho perso l’aereo del 1990 eppure da allora il giovane interprete americano è cresciuto ed ha annunciato al mondo di essere diventato anche padre per la prima volta. Insieme alla sua compagna,(attrice anche lei) hanno infatti ufficializzato la nascita delgenito e svelatone il nome, ecco tutti i dettagli....

Advertising

SantaCroceAcqua : ?? Fiocco azzurro in casa Acqua Santa Croce, è nato ?? Francesco Maria, il primo nipote del patron dell'acqua minera… - infoitcultura : Fiocco azzurro per Macaulay Culkin e la compagna Brenda Song: è nato il piccolo Dakota - infoitcultura : Fiocco azzurro a Uomini e Donne: Jara e Nicola sono genitori bis - occhio_notizie : Fiocco azzurro per Macaulay Culkin e la compagna e collega Brenda Song - icittadini : Fiocco azzurro per l’aquila di Bonelli -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco azzurro Macaulay Culkin papà per la prima volta Fiocco azzurro per la star di Mamma, ho perso l aereo e la moglie Brenda Song. Macaulay Culkin, ex baby star di Mamma, ho perso l aereo , diventato pap per la prima ...

Macaulay Culkin è diventato papà (e l'ha chiamato Dakota, in onore della sorella) Fiocco azzurro per Macaulay Culkin . L'attore, che lo scorso agosto ha festeggiato i quarant'anni, è diventato papà la prima volta, insieme alla compagna, Brenda Song . La coppia, secondo quanto ...

Fiocco azzurro per l'aquila di Bonelli La Rivista della Natura Macaulay Culkin è diventato papà: nato il primo figlio dall’attrice Brenda Song Fiocco azzurro per Macaulay Culkin e la compagna Brenda Song: i due sono diventati genitori di Dakota lo scorso 5 aprile.

Macaulay Culkin è diventato papà (e l'ha chiamato Dakota, in onore della sorella) La coppia avrebbe deciso di chiamarlo Dakota, in ricordo della sorella dell'attore, scomparsa in un incidente stradale nel 2008 Fiocco azzurro per Macaulay Culkin. L’attore, che lo scorso agosto ha ...

per la star di Mamma, ho perso l aereo e la moglie Brenda Song. Macaulay Culkin, ex baby star di Mamma, ho perso l aereo , diventato pap per la prima ...per Macaulay Culkin . L'attore, che lo scorso agosto ha festeggiato i quarant'anni, è diventato papà la prima volta, insieme alla compagna, Brenda Song . La coppia, secondo quanto ...Fiocco azzurro per Macaulay Culkin e la compagna Brenda Song: i due sono diventati genitori di Dakota lo scorso 5 aprile.La coppia avrebbe deciso di chiamarlo Dakota, in ricordo della sorella dell'attore, scomparsa in un incidente stradale nel 2008 Fiocco azzurro per Macaulay Culkin. L’attore, che lo scorso agosto ha ...