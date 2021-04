F1 GP Emilia Romagna 2021 | orari programmazione SKY e TV8

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo due settimane di pausa la Formula 1 riaccende i motori per la seconda volta in stagione. Questo weekend, in seguito al successo della passata stagione, la Formula 1 ritorna ad Imola per il Gran Premio Pirelli del Made in Italy e dell’. Scopri tutti glidi questo secondo weekend di F1, in cui verrà disputato il GP dell’sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In seguito al trionfo di Lewis Hamilton su Max Verstappen in occasione del primo GP della stagione disputato in Bahrain, la Formula 1 è pronta a rivivere la sfida proposta tra le pianure romagnole. Segui il GP dell’per capire se l’olandese della Red Bull riuscirà a contrastare il sette volte ...