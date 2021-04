Ever Given, Egitto chiede 900 milioni di dollari di danni e sequestra la nave (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Un risarcimento di 900 milioni di dollari e il sequestro della nave portacontainer Ever Given. È quanto ha deciso il tribunale egiziano di Ismailia accogliendo la richiesta dell’Authority del Canale di Suez (Sca). La mossa evidenzia le complicazioni legali seguite all’arenamento della nave il 23 marzo che ha portato alla chiusura del canale per quasi una settimana e a una forte perturbazione dei traffici marittimi tra Asia ed Europa. Secondo il data provider “Project44”, ingorghi in grandi porti come Singapore e Rotterdam continueranno anche nelle prossime settimane. La Sca ha affermato che è necessario un risarcimento per coprire le perdite causate da mancate tasse di transito, danni arrecati al canale durante le operazioni di dragaggio e traino del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Un risarcimento di 900die il sequestro dellaportacontainer. È quanto ha deciso il tribunale egiziano di Ismailia accogliendo la richiesta dell’Authority del Canale di Suez (Sca). La mossa evidenzia le complicazioni legali seguite all’arenamento dellail 23 marzo che ha portato alla chiusura del canale per quasi una settimana e a una forte perturbazione dei traffici marittimi tra Asia ed Europa. Secondo il data provider “Project44”, ingorghi in grandi porti come Singapore e Rotterdam continueranno anche nelle prossime settimane. La Sca ha affermato che è necessario un risarcimento per coprire le perdite causate da mancate tasse di transito,arrecati al canale durante le operazioni di dragaggio e traino del ...

Advertising

LaStampa : L’Egitto blocca la Ever Given e chiede un miliardo di danni - zazoomblog : Ever Given Egitto chiede 900 milioni di dollari di danni e sequestra la nave - #Given #Egitto #chiede #milioni - mirkokrea78 : RT @fanpage: L'Egitto chiede un maxi risarcimento alla #EverGiven - tvbusiness24 : Caso #EverGiven, l’Egitto chiede 900 milioni di dollari in danni. Il tribunale egiziano ha autorizzato il sequestro… - giomo2 : RT @fanpage: L'Egitto chiede un maxi risarcimento alla #EverGiven -