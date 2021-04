Europei 2021 | stadio Olimpico aperto al pubblico | ok dal governo

(Di martedì 13 aprile 2021)di Romaper Euro, con il 25% del-almeno- sugli spalti. “Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno, ma di un momento simbolo. Quel giorno – è l’auspicio di tutti sarà il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo”. Sono le parole del Sottosegretario alcon delega allo sport Valentina Vezzali all’Adnkronos dopo l’ok delalagliper almeno il 25% della capienza come richiesto dal’Uefa. “E’ un segnale che spero venga colto nel giusto modo: è la luce in fondo al tunnel”, ha aggiunto Vezzali. Quattro i match in ...

Il Governo con l'ok al pubblico per gli Europei di calcio manda un segnale di speranza anche per le altre attività. "Assolutamente si! Il Governo sta lavorando per far ripartire tutti i settori econom