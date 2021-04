Covid: Zingaretti, ‘al via dal 19 hub vaccinale Valmontone, sarà il più grande drive in d’Italia’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Al via dal 19 aprile il nuovo hub vaccinale di Valmontone, inaugurato questa mattina tra gli altri dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “sarà il più grande drive in per i vaccini anti-Covid d’Italia”, ha commentato Zingaretti e ha aggiunto: “Questo è il modo di tornare a vivere, altre alternative non esistono”. “Le tante proteste di attenzione sono condivisibili ma la risposta è andare avanti con la campagna vaccinale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Al via dal 19 aprile il nuovo hubdi, inaugurato questa mattina tra gli altri dal presidente della regione Lazio, Nicolae l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “il piùin per i vaccini anti-d’Italia”, ha commentatoe ha aggiunto: “Questo è il modo di tornare a vivere, altre alternative non esistono”. “Le tante proteste di attenzione sono condivisibili ma la risposta è andare avanti con la campagna”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

