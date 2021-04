Covid in parrocchia, sospese le attività (Di martedì 13 aprile 2021) Monreale – sospese le attività all’interno della parrocchia di San Francesco e San Vito di Monreale. La causa è un caso di Covid. Lo conferma don Andrea della stessa parrocchia. “Essendo venuto a conoscenza di un caso Covid presente nella nostra comunità parrocchiale, ho deciso di chiudere la parrocchia per qualche giorno fino a venerdì sera. Questa persona è sempre stata attentissima all’uso della mascherina e all’igienizzazione delle mani, ma ritengo comunque opportuno, specialmente in questo momento di zona rossa, adottare questa prassi”. In questi giorni di sospensione, la chiesa sarà sanificata e risistemata per essere riaperta nei giorni di sabato e domenica. “Rimaniamo uniti nella preghiera”, aggiunge Don Andrea. L'articolo proviene da ... Leggi su monrealelive (Di martedì 13 aprile 2021) Monreale –leall’interno delladi San Francesco e San Vito di Monreale. La causa è un caso di. Lo conferma don Andrea della stessa. “Essendo venuto a conoscenza di un casopresente nella nostra comunitàle, ho deciso di chiudere laper qualche giorno fino a venerdì sera. Questa persona è sempre stata attentissima all’uso della mascherina e all’igienizzazione delle mani, ma ritengo comunque opportuno, specialmente in questo momento di zona rossa, adottare questa prassi”. In questi giorni di sospensione, la chiesa sarà sanificata e risistemata per essere riaperta nei giorni di sabato e domenica. “Rimaniamo uniti nella preghiera”, aggiunge Don Andrea. L'articolo proviene da ...

