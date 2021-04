Covid: commercianti Torino,vogliamo data certa per ripartire (Di martedì 13 aprile 2021) "vogliamo una data certa per ripartire. Basta pronostici. Abbiamo bisogno di lavorare". Lo chiedono i lavoratori del mondo del commercio e del turismo che protestano a Torino. In piazza Castello ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) "unaper. Basta pronostici. Abbiamo bisogno di lavorare". Lo chiedono i lavoratori del mondo del commercio e del turismo che protestano a. In piazza Castello ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid commercianti Covid: Oms chiede stop vendite mammiferi selvatici vivi nei mercati alimentari La trasmissione del virus Covid all'uomo proprio per questa via e' una delle teorie principali ...mercati tradizionali per ridurre sia la trasmissione da uomo a uomo che il contagio tra commercianti e ...

Covid: commercianti Torino,vogliamo data certa per ripartire "Vogliamo una data certa per ripartire. Basta pronostici. Abbiamo bisogno di lavorare". Lo chiedono i lavoratori del mondo del commercio e del turismo che protestano a Torino. In piazza Castello ci ...

Coronavirus e chiusure a Castelfranco, Toti incontra i commercianti Alla quinta settimana di zona rossa, il sindaco Gabriele Toti ha incontrato una delegazione di commercianti di Castelfranco di Sotto. Gli stessi esercenti ...

Vedendo le immagini degli scontri davanti a Montecitorio durante la manifestazione di protesta a Roma di ristoratori e piccoli commercianti ... dall'emergenza Covid, vittima di disuguaglianze ...

Alla quinta settimana di zona rossa, il sindaco Gabriele Toti ha incontrato una delegazione di commercianti di Castelfranco di Sotto. Gli stessi esercenti ...