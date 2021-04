Calcio Napoli | l’agente di Osimhen | “Resterà in azzurro a prescindere dall’allenatore”

Advertising

fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - SkySport : ?? DYBALA TORNA E SEGNA ? La Juve batte il Napoli e aggancia il 3° posto ?? Gli HL ?? - ilcomunista87 : @CozAndrea mi dici secondo te quali sarebbero i titolari del napoli superiori a quelli del milan? su insigne so di… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bruscolotti: “Osimhen è un combattente. In una squadra c’è bisogno anch… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Venerato: “Champions? Importante ma starei più attento a chi deve opera… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Secondo e ultimo giorno di riposo per i ragazzi di Conte, che domani torneranno a lavorare ad Appiano Gentile in vista di- Inter, big match della giornata numero 31 in Serie A (al pari di Atalanta - Juventus). Non ci sono particolari problemi di scelte per il tecnico, che riavrà il gruppo quasi al completo dopo ...... terzee Atalanta La classifica senza errori arbitrali Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 80 punti; Juventus 62;, ...Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista. Covid 19 in ...Il procuratore dell’attaccante del Calcio Napoli tranquillizza i tifosi sul futuro del suo assistito: “Sta tornando al massimo della forma e se continua così nessuno potrà fermarlo”. “Osimhen resterà ...