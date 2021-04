Blackout Dazn: oggi il tema sarà affrontato in assemblea di Lega (Di martedì 13 aprile 2021) oggi si terrà un’assemblea della Lega Serie A che affronterà anche il tema del Blackout avuto da Dazn domenica oggi si terrà un’assemblea della Lega Serie A con ordine del giorno all’ordine del giorno la centrale unica Var e la ripartizione delle risorse dei diritti tv in base al pubblico pagante negli stadi. Come riferisce Gazzetta dello Sport, sarà anche l’occasione per discutere dei problemi tecnici avuti domenica da Dazn per Inter-Cagliari e Verona- Lazio. La Lega aveva chiesto in una lettera a Dazn chiarimenti al fine di scongiurare episodi simili in futuro ed è molto probabile che il tema venga riproposto dai 4 club pro-Sky oggi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021)si terrà un’dellaSerie A che affronterà anche ildelavuto dadomenicasi terrà un’dellaSerie A con ordine del giorno all’ordine del giorno la centrale unica Var e la ripartizione delle risorse dei diritti tv in base al pubblico pagante negli stadi. Come riferisce Gazzetta dello Sport,anche l’occasione per discutere dei problemi tecnici avuti domenica daper Inter-Cagliari e Verona- Lazio. Laaveva chiesto in una lettera achiarimenti al fine di scongiurare episodi simili in futuro ed è molto probabile che ilvenga riproposto dai 4 club pro-Sky...

