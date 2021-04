BioShock 4 dovrebbe essere davvero un gioco open world

(Di martedì 13 aprile 2021) Qualche tempo fa abbiamo sentito che 2K Games stava creando un nuovo studio per lavorare al prossimoe ora alcuni nuovi annunci di lavoro hanno fornito alcuni dettagli in più su cosa possiamo aspettarci dal titolo. A differenza dei giochidel passato, il nuovo capitolo della serieun, con "storie guidate dai personaggi" e missioni primarie e secondarie. Lo studio che sta lavorando al prossimodisi chiama Cloud Chamber e attualmente sta assumendo in diverse posizioni. Queste includono un AI programmer, un UI/UX designer, un tools programmer, un seniordesigner, un senior technical designer e un senior writer. Quest'ultima, sarà una posizione che ...

... con sezioni di gioco che sembrano prendere ispirazione da Prey e. Il gioco gira a 60 fps ... Naturalmente la versione mostrata è una pre - alpha, quindi nonesserci nulla di cui ...... che farebbe da contraltare a una nuova varietà di plasmidi e tonici ripresi da, dove a ... D'altronde se la "cura GTA" ha funzionato con The Simpsons Hit & Run , perchéfare cilecca ...Mentre attendiamo Bioshock 4, Netflix si fa avanti; secondo alcuni rumor, tra gli addetti ai lavori, potremmo vedere presto il brand in formato televisivo ...